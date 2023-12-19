شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

تحدثت كلوديت ديون عن الحالة الصحية لأختها التي تعاني من متلازمة الرجل المتصلب. وهو اضطراب عصبي نادر يؤثر بشكل خاص على الحبال الصوتية.

في مقابلة مع وسائل الإعلام الكندية 7 Jours. تحدثت كلوديت ديون عن تطور الحالة الصحية لأختها التي تعاني من متلازمة الرجل المتصلب.

وقالت “هناك من فقد الأمل لأنه مرض غير معروف. لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها. ما يكسر قلبي هو أنها كانت منضبطة دائما. لقد عملت دائما بجد”.

وأضافت “من المؤكد أن الفكرة في أحلامنا وأحلامها هي العودة إلى المسرح. في أي حالة؟ لا أعرف. هناك الكثير من الأبحاث حول هذا المرض، لأنه لم يؤثر على الكثير من الناس”.

وبعد تأجيلات عديدة، ألغت سيلين ديون المواعيد المتبقية من جولتها في ديسمبر الماضي. معلنة في الوقت نفسه أنها تعاني من متلازمة الرجل المتصلب.

وقالت في فيديو توضيحي وجهته لجمهورها: “أواجه أحيانا صعوبة كبيرة في المشي. ولا أستطيع دائما استخدام أحبالي الصوتية للغناء كما أريد”.

بحذر شديد منذ هذا الإعلان، ظهرت المغنية الكندية علنًا لأول مرة، في أكتوبر في لاس فيغاس. خلال مباراة الهوكي بين مونتريال كنديانز والفرسان الذهبيين.

وقالت شانتال ماشابي، مديرة اتصالات الفريق، لصحيفة La Presse: “لقد أمضت معنا حوالي أربعين دقيقة في غرفة تبديل الملابس. وكانت في حالة جيدة، وسعيدة، ومرحة، وقضينا وقتًا رائعًا”.