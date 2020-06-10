شقيقة رانيا فريد شوقي تُعلن إصابتها بكورونا وتنصح: لا تُكرروا ما فعلت!

أعلنت شقيقة الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها على الفايسبوك.

وأرجعت عبير فريد شوقي، إصابتها بالفيروس، إلى الخجل في التعامل مع الآخرين.

ودعت إبنة النجم المصري الراحل، فريد شوقي، الجميع ، إلى عدم تكرار ما فعلته.

وكتبت عبير على صفحتها بفايسبوك، أنها أصيبت بالفيروس التاجي، بسبب رفضها إحراج رجل صافحها في العمل.

وأوضحت أنها كانت في موعد عمل الأسبوع الماضي، عندما بادر رجل بمد يده لمصافحتها، فخجلت أن ترده أو أن تخرج المطهر من حقيبتها لتعقم يديها أمامه حتى لا تجرح مشاعره.

وقالت عبير فريد شوقي: “الذوق وداني في داهية، كورونا الحمد لله”.

ومن جهتها، صرحت شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، أن عبير في حالة مستقرة وأنها ملتزمة بالعزل المنزلي وأسرتها ملتزمة بالتباعد الإجتماعي.