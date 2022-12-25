شقيقة رونالدو تعلق على خبر انتقاله إلى النصر السعودي

علقت إيلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خبر انتقاله في الميركاتو الشتوي إلى نادي النصر السعودي.

ونشرت شقيقة رونالدو، عبر حسابها الخاص على “اسنتغرام”، الخبر الذي نقلته موقع “correio da madeira”.

كما علقت شقيقة الدون، على هذا الخبر بطريقة ساخرة حيث كتبت: “نكتة نهاية العام”، وأضافت للتعليق “ايموجي” ضاحك.

وتأتي هذه الخرجة من إيلما أفيرو، في وقت التزم فيه شقيقهاه كريستيانو رونالدو الصمت، بخصوص خبر انتقاله لنادي النصر السعودي.