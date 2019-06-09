شقيقة عزت أبو عوف: ” وضعه حرج جدا!”

كشفت الفنانة المصرية، “مها أبو عوف”، شقيقة النجم المخضرم ، “عزت أبو عوف”، عن مستجدات حالته الصحية، قائلة إن “وضعه حرج جدا”.

ودعت الفنانة كل محبي شقيقها، الدعاء له بالشفاء العاجل، مضيفة: “ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة”.

وأضافت “مها أبو عوف”، لموقع “اليوم السابع”، أن الأطباء أكدوا، أن حالته صعبة للغاية.

وكشفت تقارير محلية، أن النجم المصري الشهير، “عزت أبو عوف”، يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين.

فيما لم تعرف بعد، طبيعة الأزمة الصحية، للنجم المصري.

وظهر “عزت أبو عوف”، والذي يبلغ من العمر “70 عاما”، مؤخرا، في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان.

أما آخر أعمال الفنان المصري، فكانت مسلسل “الأب الروحي 2″، للمخرج “تامر حمزة”.