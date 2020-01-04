شقيقة نجوى قاسم تروي تفاصيل الليلة الأخيرة للراحلة

روت نسرين قاسم، شقيقة الإعلامية اللبنانية الراحلة نجوى قاسم، تفاصيل آخر ليلة لشقيقتها، خلال مداخلة تلفزيونية لها.

وقضت نسرين تلك الليلة، في منزل الراحلة نجوى الجديد بدبي، موضحة أن شقيقتها قضت أيامها الأخيرة، في نقل أثاثها من منزل لمنزل جديد.

وقالت نسرين، أنهم احتفلوا بيوم رأس السنة بشكل طبيعي، حتى شعرت شقيقتها ببعض التعب والإرهاق، مضيفة أن هذا التعب الجميع شعر به جراء الإحتفال، حتى إنهم ناموا بأماكنهم.

وأضافت شقيقة الإعلامية الراحلة، إن نجوى كانت تستعد لمشوار هام خلال الصباح، فدخلت غرفتها وضبطت منبهها في وقت استيقاضها.

وظل المنبه يطرق أجراسه المتوالية دون رد منها، حتى دخلت إحدى شقيقاتها لإيقاضها، فوجدت جسدها باردا ولكون شقيقتها الصغرى طبيبة فقد حاولت إسعافها دون جدوى.

والغريب في الأمر، تضيف نسرين، أن نجوى لم تشتك قبل نومها من أي شيء، ووصفت ولخصت ما حدث لأختها بنامت وماتت.

وكانت الراحلة نجوى قاسم “51 سنة”، قد غردت يوم رأس السنة متفائلة بالعام الجديد وكتبت: “يا رب يكون عام خير على الجميع، يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.