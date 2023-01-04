شقيقتان توأم تولدان في يومين وسنتين مختلفتين!

ولدت الشقيقتان التوأم آني جو وإيفي روز في ولاية تكساس بأمريكا، على بعد دقائق من ليلة رأس السنة الجديدة 2023.

وجاءت آني جو إلى الحياة على الساعة 11:55 مساءً عشية رأس السنة الجديدة. وبعد دقائق ولدت إيفي روز في الساعة 12:01 صباحًا.

ولن يحتفل التوأم بعيدي ميلادهما في أيام مختلفة فقط، ولكن في سنوات مختلفة، بسبب فرق الدقائق القليلة لولادتهما.

وقال والدي الطفلتان، إنهما متحمسان لأن الفتاتان ستحتفلان بأعياد ميلاد مختلفة، وهو أمر لا يتحقق عند معظم التوائم.