شقيقتا محرز تتعرضان لإعتداء جسدي في باريس

تعرضت شقيقتا اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز “دنيا وإيناس” لإعتداء جسدي يوم الخميس الماضي بمنطقة كوربفوا بضواحي باريس.

ونشرت شقيقة اللاعب الجزائري “إيناس محرز” تفاصيل الإعتداء على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وأكدت إيناس على صفحتها الرسمية بأنستغرام تفاصيل القضية أن عشرات من الرجال والنساء قدموا إلى محل « The 26 beauty » للتجميل من أجل الإعتداء على عمال المحل وقالت:

“القصة بدأت عندما إستقبلنا فتاة قالت أنها مقبلة على الزواج، وقمنا بخدمتها في المحل لكن في الأخير رفضت دفع التكاليف وإتصلت بأصدقائها الذين قدموا إلى المحل في ثلاث سيارات وإعتدوا علينا أنا وشقيقتي وبعض العاملات دون أي رحمة”.

وأضافت: ” أحدهم قام بخنقي.. والآخر قام بكسر رجل شقيقتي وضربها. أنا مضطربة بعد تلك الأحداث”.

وتابعت: “أضن أن الإعتداء جاء لأننا شقيقات محرز، لكن القضية لن تتوقف هنا ورجال الشرطة تواصل التحقيق في هذه القضية”.