شقيق الجنرال حفتر يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

كشف الشقيق الأصغر للجنرال الليبي، خليفة حفتر، أنّ الأزمة الصحية التي مر بها شقيقه ليست بالغامضة، وهو الأن بصحة جيدة.

وأضاف عمران شقيق حفتر، اليوم الثلاثاء، أنّ الأزمة الصحية التي مر بها الجنرال حفتر ليست غامضة ولا تستدعي كل الإهتمام.

ولكن ضعف الأداء الإعلامي جعلها مثار للجدل على الساحة العربية والليبية.

وأوضخ عمران، أنّ صحة شقيقه بخير، لكن بعض العابثين ومروجي الإشاعات من الجماعات المتطرفة يروجون لإخبار كاذبة عن حالته الصحية .

واشار عمران، أنّ آخر اتصال أجراه مع شقيقه كان منذ 5 أيام، أين تبادلا أطراف الحديث وطمأنه عن حالته الصحية

وقرب موعد عودته إلى ليبيا.