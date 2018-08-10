شقيق الفقيد محمد الصالح: أخي تخلى عن منصب رئيس الجمهورية لصالح الشاذلي

أكد عبد السلام يحياوي شقيق الفقيد المجاهد محمد الصالح يحياوي، أن الأخير تخلى عن منصب رئيس جمهورية لصالح الرئيس الأسبق الشاذلي.

مؤكدا أن شقيقه قدم الكثير للوطن قبل وبعد الإستقلال، ويعد من الرعيل الأول للثورة، وكان يسمى الشهيد الحي.

ووأضاف أنه حفظ القرآن منذ الصغر ودرس في معهد إبن باديس

وتابع شقيق الفقيد أن هذا الأخير، وبعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.

تخلى محمد الصالح على منصب رئاسة الجمهورية للرئيس السابق الشاذلي بن جديد

وكشف عبد السلام أن أخاه عانى أخيرا من المرض، وقبل وفاته مكثا أسبوعا كاملا بالمستشفى العسكري عين النعجة