شقيق الفنان الراحل محمد الخامس زغدي يكشف تفاصيل وفاته

قال عبد الجبار زغدي، شقيق الفنان الجزائري الراحل محمد الخامس زغدي، أن العائلة شاهدت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة إبنهم عبر كاميرا المنزل.

وأضاف عبد الجبار زغدي، في مكالمة هاتفية مع تلفزيون “النهار”، إن شقيقه وصل إلى المنزل، وصعد على العمود الكهربائي، ثم سقط، حسب ما وثقته كاميرا المنزل.

ونفى شقيق محمد الخامس زغدي، كل الروايات التي تم تداولها، والتي تقول أن شقيقه توفي مقتولا.

وعن آخر لقاء مع شقيقه، قال عبد الجبار زغدي، أنه كان يتجول معه بالأمس على متن السيارة.

وخيم الحزن على الوسط الفني الجزائري، صبيحة اليوم الإثنين، بعد وفاة الفنان الجزائري الشاب، محمد الخامس زغدي، عن عمر ناهز الـ26 سنة، متأثرا بإصابته، بعد سقوطه أمام منزله بالوادي.

وأوردت مصادر من عائلة الفنان، أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله بعد ضياع مفتاحه لأجل فتح المستودع وركن سيارته، فسقط منه.

وتألق محمد الخامس زغدي، في عدة مسابقات فنية، على غرار برنامج “ألحان وشباب” في طبعته الثالثة، وبرنامج “فنان العرب”.

وعرف الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، بتقديمه لمجموعة من الأغاني السوفية الجزائرية.