شقيق المرحوم جمال: إحذفوا فيديوهات أخي.. أمي لا تعرف كيف توفي

ناشد شقيق المرحوم جمال بن اسماعيل، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لإحترام مشاعر عائلته، وحذف الفيديوهات التي توثق مقتل أخيه، وحرقه، والتنكيل بجثته.

وكشف شقيق الراحل، إن والدته لا تعلم بعد الطريقة التي توفي بها نجلها، مؤكدا إن قلوبهم محطمة من مشاهد مقتل شقيقهم البشعة.

وقال شقيق جمال بن اسماعيل في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “الله يهديكم، حنا قلوبنا راها مقطعة، أنا خويا مات الله يرحمو كل نفس ذائقة الموت، ولكن تمنينا لو أنه لم يتوفى بتلك الطريقة”.

وأضاف ذات المتحدث: “والدتي لا تعلم طريقة وفاة أخي جمال، ندعوا الله أن يلم شمل وطننا، ويطفئ هذه الجمرة، نحن وطنيين والحمد لله”.

وتم قتل وحرق الراحل جمال بن اسماعيل، والتنكيل بجثته، الأربعاء الماضي، بحجة الإشتباه في ضلوعه بحرق الغابات، في منطقة الأربعاء ناث ايراثن، في تيزي وزو، في حادثة بشعة هزت الشارع الجزائري.

وتم لحد الساعة، توقيف 36 شخصا من المشتبه فيهم في المشاركة في قتل وحرق الراحل جمال بن اسماعيل والذي ينحدر من ولاية عين الدفلى، والتنكيل بجثته، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.