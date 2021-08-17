شقيق المرحوم جمال: كنت ذاهبا إلى الأربعاء ناثت ايراثن لمساعدة إخواننا

أكد شقيق المرحوم جمال بن اسماعيل، إنه كان متوجها إلى منطقة الأربعاء ناث إيراثن، بتيزي وزو، لأجل مساعدة إخوانه بعد الحرائق التي ضربت المنطقة.

وقال شقيق الراحل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “أنا أيضا كنت متوجها إلى تيزي وزو للمساعدة، برفقة أصدقائي، حتى سمعت بمقتل أخي”.

وأضاف ذات المتحدث: “قلبي مع إخوتي في تيزي وزو وخنشلة وغيرها من المناطق المتضررة من الحرائق، ولولا ظروف الجنازة لذهبت للمساعدة.. تيزي وزو بلادنا، هذا وطننا”.

وعبر شقيق الراحل، عن ألمه الكبير بمقتل شقيقه بتلك الطريقة البشعة قائلا: “أخي قتلوه، ماشي حرقاتوا النار مثل إخوتنا الراحلين والذي أطلب لهم الرحمة والصبر لأهاليهم”.

وختم شقيق الراحل: “ربي يطفي نار الفتنة إن شاء الله، ويجيب الخير للبلاد، ولازم الشباب تاعنا يكونو واعيين وماشي متسرعين”.

وتم قتل وحرق الراحل جمال بن اسماعيل، والتنكيل بجثته، الأربعاء الماضي، بحجة الإشتباه في ضلوعه بحرق الغابات، في منطقة الأربعاء ناث ايراثن، في تيزي وزو، في حادثة بشعة هزت الشارع الجزائري.

وتم لحد الساعة، توقيف 36 شخصا من المشتبه فيهم في المشاركة في قتل وحرق الراحل جمال بن اسماعيل والذي ينحدر من ولاية عين الدفلى، والتنكيل بجثته، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.