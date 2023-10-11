شقيق بن سديرة “مير” بيرين السابق في الجلفة أمام قاضي التحقيق

مثل أمام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد شقيق بن سديرة. رئيس المجلس الشعبي لبلدية بيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب”. رفقة 12 متهم موقوف تم احضارهم رفقة عناصر الامن من المؤسسة العقابية الحراش الى المحكمة. لمثولهم امام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد.

كما تم الاستماع إلى المعنيين في القضية، في وقائع تتعلق بالفساد. بعد ابرامهم عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق. و بناء مدارس و التموين بالسلع. وتجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. وتلقي مزايا غير مستحقة ،و الإثراء غير المشروع بإستغلال النفوذ. و إساءة إستغلال الوظيفة مما ادى الى تبديد اموال عمومية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب بيان سبق وأن أصدره وكيل الجمهورية لدى القطب الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد سابقا. انه تم إكتشاف شبكة إجرامية تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية. كما تم تسجيل مكالمات لموظفيين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسريبها إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليها. بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات و الاضرار بمصالح الدولة ، و سبق وأن أمر قاضي التحقيق بإيداع 13 متهم في هذه القضية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ، مع وضع 9 آخرين تحت اجراء الرقابة القضائية .