شقيق بن عيادة يرد على التونسيين

رد عبد القادر بن عيادة، على الإنتقادات التي يتعرض لها شقيقه حسين في تونس، منذ نهائي كأس العرب، وحادثة حنبعل المجبري.

وأكد عضو مكتب الرابطة المحترفة في تصريحات لـ”النهار”، على وجود حملة ضد اللاعبين الجزائريين في تونس، حتى قبل إنطلاق المنافسة.

وقال :”ما حدث بين حسين والمجبري يحصل حتى في الملاعب الأوروبية، واللاعبان تصالحا ولكن الإعلام التونسي يضخم الأمر”.

وواصل :”الإعلام التونسي يشن حملة ضد لاعبينا هناك، لأنهم أخذوا مكانة العناصر المحلية في أنديتهم”.