شقيق بوداوي للنهار: “هشام راح فوق القلب.. وحاول جاهدا عدم التنقل”

أكد شقيق اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي أن لاعب الخضر تنقل كرها إلى الأراضي المحتلة رفقة فريقه نيس الفرنسي لمواجهة فريق بئر السبع الصهيوني.

وتحدث كمال بوداوي في إتصال بالنهار أون لاين عن الظروف الصعبة التي عاشها بوداوي في الأسبوع الماضي، ومحاولاته مع إدارة فريقه نيس لعدم التنقل إلى الأراضي المحتلة قائلا:

“هشام عاش أسبوعا أسودا، كل العائلة هنا في الجزائر كانت تحت الضغط في الفترة الأخيرة، وكنا ضد تنقله لمواجهة الفريق الصهيوني، لكم أنه تحدث مع الإدارة من أجل إعفائه من هذه السفرية”.

“الإدارة تحججت بكثرة الإصابات بالفريق، وقدوم مدرب جديد، وأكدت له ضرورة تنقله رفقة التشكيلة إلى الأراضي المحتلة”.

“هشام لا يزال صغيرا ولم يزر الجزائر منذ سنة كاملة، وهو يعيش تحت ضغط كبير هناك في نيس، كما أنه يعيش كابوسا حقيقيا، لأنه لم يتمكن من إقناع الإدارة بعدم التنقل”.

واضاف: “” نحن قلقون عليه، أفراد العائلة كلهم تحت الضغط وان شاء الله ستمر هذه المحنة.. لم أتحدث معه اليوم لكنني متأكد أن جواز سفره لن يطبع بتأشيرة الدخول”.