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شقيق بوداوي: “من حق الشعب انتقاد هشام دون تخوينه”

الرياضة
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شقيق بوداوي: “من حق الشعب انتقاد هشام دون تخوينه”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث شقيق هشام بوداوي عن الانتقادات التي تعرض لها الدولي الجزائري مؤخرا بسبب تنقله رفقة ناديه نيس، إلى الأراضي المحتلة.

وقال كمال بوداوي، في تصريح “للنهار”: “من حق الشعب الجزائري أن يشعر بالغيرة، وينتقد هشام، لكن لا يجب أن تصل الأمور إلى حد تخوينه”.

وأضاف: “نحن كعائلته، لسنا راضون عن هذا الأمر، لكننا لم نلتقِ به منذ قرابة العام، وهو يعيش وحده في نيس”.

وتابع كمال بوداوي، شقيق هشام بوداوي: “هشام لازال شابا صغيرا، مثله مثل عطال، وبن ناصر، ويجب انتقادهم من باب النصح حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء”.


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