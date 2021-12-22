شقيق حسين بن عيادة : هادو الصوالح يصراو حتى في الميادين الأوروبية

وقررت مصالح ولاية وهران تنظيم تكريم على شرف ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني المحلي، من أبناء مدينة وهران.

وعزمت مصالح الولاية، هذه المرة، على أن يكون حفل التكريم في مراسم تليق بمقام الأبطال الثلاثة، وهم اللاعبون يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وحسين بن عيادة.

وأمر والي وهران سعيد سعيود بإعداد ميداليات من الذهب الخالص، سيتم منحها للاعبين الثلاثة من طاقم منتخب أسياد العرب.

وتحصلت “النهار أونلاين” على مشاهد حصرية للميداليات الثلاثة التي سيجري منحها للأبطال الثلاثة.

كما علمت “النهار أونلاين” أن الميداليات جرى صنعها من الذهب 22 قيراط، وهي تحمل على أحد وجهيها اسم ولقب اللاعب، ورقم قميصه، وفي أعلاها الجهة المانحة للميدالية.

في حين تم ربط كل ميدالية من الميداليات الثلاثة بعقد يحمل الألوان الثلاثة الموجودة في الراية الوطنية وهي الأخضر، والأبيض والأحمر.

كما سبق أن نظمت مصالح ولاية وهران في وقت سابق تكريما على شرف اللاعبين بلايلي وبونجاح، في وقت والي سابق. حيث جرى منحهم أطقما من الأواني، وهي الحادثة التي ظلت راشخة في أذهان الجزائريين. بعدما تحولت من تكريم إلى “مسخرة”، على خلفية ما اعتبره الجزائريون إهانة لأبطال إفريقيا في ذلك الوقت.

في حين كشفت صحيفة إستاد الدوحة على الإحصائيات المتعلقة ببطولة كأس العالم للمنتخبات العربية. والتي توج بها المنتخب الجزائري في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي.

وأكدت الصحيفة القطرية أن الثنائي الجزائري إلياس شتي ، وحسين بن عيادة الأكثر مشاركة في البطولة العربية بواقع 600 دقيقة رفقة حارس المنتخب المصري محمد الشناوي.

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