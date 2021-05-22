شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة.. أصيب بالفطر الأسود

تحدث شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، عن اللحظات الأخيرة لشقيقه الراحل، وسبب وفاته.

وكشف شقيق الفنان، أن الأخير أصيب بـ”الفطر الأسود” عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ذات المتحدث، إن “شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي”.

وأضاف شقيق الفنان: “سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وأن هذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان”.

وتابع ذات المتحدث: “كان سمير في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته”.

وتحدث شقيق الفنان عن آخر أيامه قائلا: “كانت حالته الصحية صعبة، وكان يعاني من مشكلة في الركبة، وكان يصلي وهو جالس”.

وأضاف إن الراحل حدثت له حالة من التوهان، ولكنها لم تكن غيبوبة، حيث كان يتابع خطواتهم بعينه، وينتبه إلى أصواتهم.

وتابع، إنه وفي إحدى المرات حينما وصل بصحبة دنيا وإيمي، استيقظ سمير غانم وتابعهم بعينيه طيلة تواجدهم.

وأشار شقيق الفنان الراحل، إلى أن سمير غانم لم يترك أي وصية وكان دائما ما يقول “الحمد لله”.

كما كشف عن أمنية أخيه الأخيرة، وهي الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى.

كما أخبر الفنان الراحل، شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها.