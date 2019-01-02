شقيق عياش: الوالي ماسمحتلوش.. تلاقيت بيه باش ما يتاجروش بقضيتي

كشف شقيق عياش في مكالمة هاتفية للنهار أن اللقاء الأخير الذي جمع بينه وبين الوالي ليس للصلح، وإنما لتبرئة ذمتي حتى لا يتم المتاجرة بقضيتي.

وأضاف محجوبي أنهم خسروا عياش ولا نريد خسارة خاوتنا ووطننا وهذه هي حقيقة المبادرة التي قمت بها أنا.

وان الشريط الذي تم تداوله كذب فيه عليا أنها مبادرة صلح في الحقيقة هي تبرئة فقط ولا أريد تظخيم الأمور اكثر.

كما ان قضية أخي عياش لم تنهي بعد هو مات وأخد سره معه والشعب مازال غاضبا على الوالي وعلى رئيس البلدية لتقصيرهم في أداء مهامهم.

وإختتم شقيق عياش أن الوالي لا يستهل المنصب والمسؤولية التي كلفه بها الجمهورية.