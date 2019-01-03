شقيق عياش : هناك مسؤولون وقفوا مع تمثال عين الفوارة ولم يقفوا مع أخي

قال شقيق عياش محجوبي أن لقائه مع والي المسيلة كان من اجل المحافضة على الوطن.

وخلال لقائه عبر النهار تي في، قال انه هو من توجه الى الوالي، تفاديا لقدوم الوالي الى بيتهم كي لا تتحول زياته احداث أليمة.

وقال أن الوالي لامه على ما قال، وكيفية لقائه للوالي، واردف انه لا يمكنه ان يدخل في أمور سياسية، حتى لا تسيس قضية اخوه المرحوم.

ونفى انه تلقى امولا من الولاية و غيرها من الجهات، مردفا ان تربيته لا تسمح له بتلقة اموال مقابل روح أخيه.

و أن الوالي ان اراد زيارة بيتهم لتعزية العائلة، فمرحبا به ، وتأسف لما جرى لاوفد الوزاري ، وكشف ان ما تعرض له الوفد لم يكن من سكان المنطقة.

مؤكدا ان ما تعرض له الوفد الوزاري من رشق بالحجارة كان من اطراف من خارج المنطقة، معبرا عن تأسفه للحادثة.

وشكر شقيق عياش وقفة الشعب الجزائري من داخل الوطن ومن خارجه، فقد هب الشعب الجزائري لمساعدة عياش.

وقال ان الحماية المدنية و رجال الدرك و الشعب, وقف وقفه عز مع عائلة عياش.

فيما غاب الوالي، رئيس البليدة، ورئيس الدائرة، عن ما جرى وكأن شيء لم يكن.

وإختتم شقيق عياش بالقول ان المسؤولين وقفوا مع تمثال عين الفوارة و لم يقفوا مع عياش.