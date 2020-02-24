شقيق كريم طابو يعلن عن برمجة محاكمته الأربعاء 4 مارس

أخبار الجزائر
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شقيق كريم طابو يعلن عن برمجة محاكمته الأربعاء 4 مارس
بقلم ياسمينة. د

أعلن جعفر طابو، الناشط السياسي كريم طابو ، المحبوس بسجن القليعة، عن برمجة محاكمة شقيقه الأسبوع المقبل.

وقال جعفر طابو عبر منشور في صفحته على “فايسبوك” إن كريم طابو سيمثل أمام محكمة سيدي امحمد الأربعاء 4 مارس المقبل.
ويواجه كريم طابو الذي تم توقيفه يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنه، 3 تهم هي التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية والمساس بسمعة الجيش.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة العاشرة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أمر يوم 20 جانفي الماضي بتمديد أمر إيداع الناشط السياسي المعارض كريم طابو الحبس المؤقت، لمدة أربعة أشهر أخرى.


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