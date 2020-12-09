شقيق لاعب الخضر قديورة يتابع مسير شركته بعدما استولى على آلة تصوير ومبلغ 5000 أورو

رفع شقيق لاعب المنتخب الوطني عدلان قديورة، شكوى ضد مسير شركته الخاصة بالاشهار والتصوير بالعاصمة متهما اياه بخيانة الأمانة.

وعالجت محكمة سيدي أمحمد اليوم الثلاثاء، بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر، ملف قضية حسان قديورة شقيق لاعب الخضر وهو صاحب شركة للإشهار والتصوير.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، أن القضية انطلقت بعد عقد الشراكة التي كانت بين الضحية والمتهم هذا بعد تأسيسهما لشركة مختصة في الإشهار والتصوير بالعاصمة.

وبعد تراكم المشاكل بينهما إضطرا الطرفان إلى غلق المؤسسة، ما دفع بالمتهم إلى الإستيلاء على آلة تصوير التي كانت متواجدة بمقر الشركة.

كما استولى المتهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 5000 أورو وهو ملك للاعب الدولي عدلان قديورة، هذا ما دفع بالضحية بإيداع شكوى ضد المتهم بتهمة خيانة الأمانة.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المتابع بها، نافيا بذلك أنه استولى على آلة التصوير، كما أكد خلال تصريحاته أن آلة التصوير كانت بمقر الشركة وهي مخصصة للعمل وبخصوص المبلغ المالي فأكد أنه لم يستولي عليه.

دفاع الطرف المدني، خلال مرافعته صرح أن عناصر التهمة المتابع بها المتهم ثابتة في حقه كما طالب تعويض قدره 250 مليون سنتيم. وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في حق المتهم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، وفي المقابل قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل.