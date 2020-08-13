شقيق نادين نجيم يكشف حقيقة تشوه وجهها بعد إصابتها في إنفجار بيروت

كشف شادي، شقيق النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن حالتها الصحية بعد إصباتها في إنفجار بيروت قبل أكثر من أسبوع.

وحسب موقع “مجلة سيدتي”، قال شادي، أن نادين نجيم بحالة صحية جيدة وهي تتقدم يوماً عن يوم، والحمد الله، فالله خلص حياتها.

مشيرا إلى أن “أول ما وصلت نادين إلى المستشفى دخلت الى العمليات وقاموا بتقطيب الجروح في جسدها، وهذه كانت الليلة الأولى”.

وبعدها أجرت نادين نجيم عملية في أنفها الذي تعرض لبعض الكسور، و تكلّل بالنجاح.

ورد شادي عن ما تردد حول تشوه وجه شقيقته الفنانة قائلا: “كلام سخيف والمهم أن نادين بصحة جيدة وليس هناك أي مشكلة وكان من الممكن أن تخرج منذ أيام من المستشفى، ولكن قررنا أن تبقى وترتاح من كل النواحي”.

وأشار شادي، إلى أن الحالة النفسية لنادين صعبة قائلا: “كلنا مدمرين معنويا مثل كل البلد ونادين صدمتني بالقوة التي تتمتع بها، وعندما استيقظت كانت ايجابية”.

وكانت نادين نجيم، قد أعلنت من المستشفى قبل ايام، عن نيتها في الهجرة من بلدها لبنان، بعد خروجها من المشفى مباشرة.