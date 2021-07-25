شقيق ياسمين عبد العزيز يفصل في حقيقة تعرضها لخطأ طبي

تحدث وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن فرضية تعرض شقيقته لإهمال طبي أدى إلى الأزمة الصحية التي تعاني منها حاليا.

وأكد وائل عبد العزيز، في تدخل تلفزيوني، أن جهات متخصصة تواصلت معه للتحقق من هذا الأمر، مشيرا على إن ما يهمه هو استقرار حالة شقيقته وتماثلها للشفاء.

وأورد وائل عبد العزيز: “مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، في جهات بتكلمنا ولازم نقابتي المهن التمثيلية ونقابة الأطباء يتدخلوا في الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع، وده اللي يهمني فقط”.

وحول الحالة الصحية لشقيقته، قال وائل: “نقدر نقول إن ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي، والأطباء قالوا خلال أسبوع أو عشرة أيام بالكثير حتكون في بيتها، ولكنها لازم أوضح انها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر، والزيارة لا زالت ممنوعة ولكن الحمد لله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور”.

ونفى وائل صحة تسريبات بعض الأطباء حول دخول شقيقته في حالة غيبوبة قائلا: “ياسمين مدخلتش في غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة، وبعدها انتقلت لغرفتها وكان ممنوع عنها الزيارة”.