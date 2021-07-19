شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حالتها الصحية ويشكر السيسي

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته مؤكدا إنها لا تزال بالعناية المركزة.

كما شكر وائل، عبر صفحته على فايسبوك، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله لفريق طبي متكامل لمتابعة حالة النجمة المصرية، والإشراف على أطباء إجراء العملية.

وكتب وائل عبد العزيز: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، والد لكل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العملية، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا”.

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز: “دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير”.

وتتواجد النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، بمصلحة العناية المركزة، بعد خطأ طبي وقع لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وكان وائل عبد العزيز، قد كشف أمس الأحد، إن حالة شقيقته خطرة، مطالبا جمهورها بالدعاء لها.

وتضامن العديد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، مع ياسمين عبد العزيز، متمنيين لها الشفاء العاجل.

هذا وطالب وائل عبد العزيز، من الصحافيين احترام واستيعاب قلقهم على ياسمين، وعدم نشر أي تصريحات أو صور، مشيرا إلى أنه وعندما تستقر الحالة الصحية لشقيقته سيطمئنون جمهورها عنها.