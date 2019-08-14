شقيق “يعقوبي محمد” ينفي تعرض اخيه لذبح ويكشف سبب وفاته بالبليدة

نفى أخ الضحية ان شقيقه المدعو يعقوب محمد والبالغ من العمر 49 سنة واب لـ 5 أولاد أن يكون تعرض لذبح اوالانتحار مثلما روّج له عبر الفيسبوك.

مؤكدا في تصريح حصري لنهار ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا اساس له من الصحة وان الضحية وجد ميتا على بعد امتار من بيته.

وهذا بعد اختفائه ليومين عن منزلهم الكائن بمنطقة مرمان الكائنة وسط البليدة.

كاشفا ان شقيقه كان يعاني من عدة امراض منها هشاشة العظام والضغط الدموي وسكري.

مؤكدا ان شقيقه توفى بسبب ارتفاع المفاجئ في نسبة السكري.

من جهتها مصالح الحماية المدنية قامت بنقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

كما قام عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بزعبانة بالتنقل الى عين المكان وفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الضحية .