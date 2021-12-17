شقيق يوسف بلايلي يلمح إلى التحاقه بنادي أولمبيك مارسيليا

لمح أمسية اليوم الجمعة شقيق النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي الى التحاق الأخير بفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

فريد بلايلي شقيق يوسف نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام صورة لأخيه يرتدي زي أولمبيك مارسيليا.

وكان ابن ولاية وهران قد أنهى أمس عقده بالتراضي مع ناديه قطر القطري مُقررا الاحتراف في أوروبا.

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ويقترب النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” من اللعب في الدوري الاسباني بداية من الميركاتو الشتوي.

موقع كووورة العربي كشف أن اللاعب الذي فسخ عقده مع قطر القطري الخميس سيلتحق بممثل العاصمة مدريد.

كما أضاف الموقع أن بلايلي يملك عرضا من نادي خيتافي الاسباني الذي يصر على ضمه منذ مدة طويلة.

وينتظر “بلايلي العاشر” نهاية مونديال العرب للتشاور مع والده وتحديد وجهته النهائية.

ويُذكر أن خيتافي هو النادي الثالث في العاصمة الاسبانية مدريد بعد العملاقين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.