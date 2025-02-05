شكاكري: تعويضات تصل إلى 75% للعمال المتضررين من التقلبات الجوية

أكد عبد المجيد شكاكري، المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. أن الصندوق يوفر تعويضات للعمال تصل إلى 75 بالمائة من الأجر القاعدي. في حال توقف العمل بسبب التقلبات الجوية.

وخلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس الصندوق، أوضح شكاكري أن خدمات الصندوق تغطي جميع ولايات الجزائر الـ58. وأضاف أنه في عام 2024 تم دراسة وتعويض حوالي 5000 ملف لصالح 80 ألف عامل. وبلغ إجمالي التعويضات المقدمة للمؤسسات المتضررة نحو 444 مليون دينار.

وأشار شكاكري إلى أن الصندوق عوّض المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بداية جانفي الماضي، حيث تلقت المصالح الإدارية للصندوق 1900 ملف جديد مع مطلع عام 2024. وقد تم معالجة حوالي 300 ملف حتى الآن، مع استمرار الفرق في تسوية باقي الملفات.

كما أعلن شكاكري أن خدمات الصندوق توسعت منذ عام 2016 لتشمل تعويض البطالة الناتجة عن الحرارة الشديدة في ولايات الجنوب. بالغضافة كذلك فقد تم تعميم هذا الإجراء على مستوى جميع ولايات الجزائر منذ عام 2019. وأكد أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في تطبيق هذا النوع من التعويضات.

وفيما يخص معايير التعويضات، أوضح شكاكري أن الصندوق يعتمد على معايير دقيقة عند دراسة الطلبات. مثل تحديد الحد الأقصى للتعويض بـ 200 ساعة في السنة “حوالي 40 يومًا”.

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