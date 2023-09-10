شكال: “نطمح لدخول البطولة المحترفة بقوة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب شباب قسنطينة، شكال حاجي عفاري، عزمه رفقة زملائه، على تسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد من البطولة المحترفة.
وصرح شكال، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “حضرنا كما ينبغي خلال الربص الصيفي الذي أجريناه بتونس”.
كما أضاف لاعب السياسي: “بعد تربص تونس، استأنفنا التدريبات بملعبنا، ونعمل بجهد تحت قيادة الطاقم الفني للفريق”.
وتابع شكال حاجي عفاري: “بعد كل هذه التحضيرات، نطمح لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من البطولة المحترفة”.
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