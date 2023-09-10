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الرياضة

شكال: “نطمح لدخول البطولة المحترفة بقوة”

بقلم كريم تيغرمت
شكال: “نطمح لدخول البطولة المحترفة بقوة”
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أكد لاعب شباب قسنطينة، شكال حاجي عفاري، عزمه رفقة زملائه، على تسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وصرح شكال، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “حضرنا كما ينبغي خلال الربص الصيفي الذي أجريناه بتونس”.

كما أضاف لاعب السياسي: “بعد تربص تونس، استأنفنا التدريبات بملعبنا، ونعمل بجهد تحت قيادة الطاقم الفني للفريق”.

وتابع شكال حاجي عفاري: “بعد كل هذه التحضيرات، نطمح لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من البطولة المحترفة”.

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