شكال يرسّم عودته إلى شباب قسنطينة

عاد لاعب الوسط، حجي شكال عفاري، إلى صفوف شباب قسنطينة، بعد تجارب خاضها مع عدة أندية في البطولة الوطنية، أبرزها اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل، إلى جانب حمله ألوان المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة.

ووصل تعداد شباب قسنطينة، اليوم الاثنين، إلى المركب الرياضي “المرادي حمام بورقيبة” في تونس، للدخول في تربص مغلق يندرج ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

وشهدت بعثة “السياسي” حضور العائد حجي شكال عفاري، الذي يطمح إلى استعادة مكانته مع الفريق الذي سبق له الدفاع عن ألوانه، مستفيدًا من الخبرة التي اكتسبها خلال محطاته السابقة.

ويعوّل الطاقم الفني لشباب قسنطينة على هذا التربص لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والعمل على تحقيق الانسجام بين العناصر القديمة والوافدين الجدد، استعدادًا للاستحقاقات المنتظرة في الموسم المقبل.