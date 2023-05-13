قناة النهار “شكران مرتجى :” بعد سنة من وفاة أمّي كسرت الحداد في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 13 ماي 2023 - 13:50 ايمدغاسن شارك غرِّد أرسل 203 0 “شكران مرتجى :” بعد سنة من وفاة أمّي كسرت الحداد في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qoxQp اقرأ أيضا شاهد.. هداف الخضر مسلم أناتوف يحمل "المصحف الشريف" في تنقله إلى قسنطينة قناة النهار 08 ماي وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة قناة النهار 11 ماي "طالع هابط: بعد أزمة الحليب.. "اليوم راهو داير ڨرون وحتى الملبنات ولاو ما يستقبلوهش قناة النهار 25 أفريل وزير الصناعة رفقة وزير العمل و الضمان الاجتماعي في زيارة عمل لولاية عنابة قناة النهار 05 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي جولة سياحية لمنطقة الغوفي الأثرية على هامش مهرجان إيمدغاسن قناة النهار 13 ماي التسمين السريع للأضاحي..تكثيف حملات المراقبة لتجنب تعفن اللحوم قناة النهار 25 أفريل الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل وزير السكن يطمئن.. طـي ملف عدل 2 نهائيـا هذه السنة قناة النهار 07 ماي