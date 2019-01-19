شكران مرتجى تتعرض لحادث سير

تعرضت الممثلة السورية، والمعروفة بدور “فوزية” بمسلسل باب الحارة لحادث سير، أمس الجمعة، في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الفنانة رفقة إبنة شقيقتها التي كانت معها، إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب موقع الفن.

ونشرت مرتجى عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام صورة للسيارة، حيث بدت متضررة بشكل كبير.

وطمأنت مرتجى جمهورها على صحتها وصحة إبنة شقيقتها قائلة :”أنا بخير والحمد لله والشكر لله، أنفدت بالحديد قدر الله وما شاء فعل”.

وأضافت مرتجى” شكراً لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء .. شكراً ياغوالي دمتم بخير”.

وتابعت الفنانة “أنا وجيلان بنت أختي بخير مجرد رضوض طفيفة، وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين”.