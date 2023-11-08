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فن وثقافة

شكران مرتجى تستغيث لإيجاد قريبها المفقود في غزة

بقلم نادية بن طاهر
شكران مرتجى تستغيث لإيجاد قريبها المفقود في غزة
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أطلقت الممثلة السورية من أصل فلسطيني شكران مرتجى، نداء استغاثة للبحث عن إبن عمها المفقود في قطاع غزة الذي يعرف قصفا متواصلا منذ أزيد من شهر.

ونشرت الفنانة، ستوري على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي أنستغرام، نداء، للمساعدة بالبحث عن إبن عمها. مطالبة المتابعين بالتواصل معها حال معرفتهم أي معلومات عنه.

وكتبت الفنانة: “ابن عمي أخو والدي محمد توحيد مرتجى مفقود منذ قرابة الـ 9 أيام. حاولت العائلة الصبر خلال هذه الفترة والإنتظار ولكن تقطعت السبل، الرجاء المساعدة”.

وكانت شكران مرتجى، قد نعت قبل أيام عائلة كاملة من أقاربها إستشهدت جراء استهداف منزلهم في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكتبت شكران عبر خاصية الستوري على إنستغرام: “ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة. رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع”.

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