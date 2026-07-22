“شكرًا ماندي”.. الفاف تودع صاحب الرقم القياسي مع “الخضر”

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى الدولي الجزائري عيسى ماندي، عقب إعلانه رسميًا اعتزال اللعب الدولي، منهياً مسيرة حافلة بقميص المنتخب الوطني.

ونشرت الهيئة الكروية الجزائرية رسالة عبر منصاتها الرسمية، أشادت فيها بالمشوار الاستثنائي الذي قدمه مدافع “الخضر”. معتبرة إياه أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا ألوان المنتخب الوطني بكل تفانٍ والتزام.

ويغادر ماندي المنتخب الوطني وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية، بعدما خاض 123 مباراة بقميص الجزائر، سجل خلالها 8 أهداف، وشارك في العديد من الاستحقاقات القارية والعالمية.

وخلال مسيرته الدولية، كان مدافع المنتخب الوطني أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، حيث ساهم في العديد من الإنجازات التي حققها “الخضر”، أبرزها التتويج التاريخي بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.