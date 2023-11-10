شكل كايلي جينر دون فلتر يصدم الجمهور!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر من دون فلتر وفوتوشوب، صدم جمهورها.

وظهرت كايلي، في مقطع فيديو خلال تواجدها في أحدث المناسبات على السجادة الحمراء. وبدت بشرتها متعبة للغاية وكأن عمرها أكبر بكثير من 26 عاماً. مما سبب صدمة لمحبيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيديوهات قريبة من وجه النجمات العالميات، وذلك للتأكيد أنهن لسن كما يظهرن دائما في الصور.

ويهدف ذلك، إلى تجنب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على نفسية المراهقات والصورة النمطية التي تم رسمها على أن النجمات هن الأجمل ولا أخطاء بوجوههن أو أجسادهن.

https://www.instagram.com/reel/CzWYXHtNIQn/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3204ad0e-8654-4d81-a120-b259dc7a9f75