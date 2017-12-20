غاب النجم الدولي البرتغالي ولاعب ريال مدريد الإسباني “كريستيانو رونالدو” اليوم الأربعاء عن تدريبات فريقه الملكي للمرة الثانية على التوالي.

بعد غيابه الثلاثاء عن الحصة التدريبية الأولى للميرينغي منذ عودته من العاصمة الإماراتية أبوظبي أين توج الفريق بكأس العالم للأندية.

وفضل الفريق الملكي التكتم وعدم كشف أسباب غياب “الدون” عن التدريبات قبل ثلاثة أيام فقط عن موعد الكلاسيكو السبت القادم.

وكشفت صحيفة “أس” القريبة من بيت الريال اليوم أن “كريس” عاد مُصابا على مستوى الفخذ من مُشاركته في مونديال الأندية.