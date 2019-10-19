شكون يجي الفوق.. أنبوب الماء أم الصرف الصحي.. نقاش بين مواطن والوالي يفجر الفايسبوك

تداولت صفحات “فايسبوك”، مقطع فيديو، لوالي معسكر، وهو يتحدث إلى مواطن، خلال زيارة ميدانية قادته إلى إحدى مناطق الولاية.

وأظهرت لقطات الفيديو الوالي وهو وسط حشد من المواطنين، تلقى من بعضهم رسائل تتضمن شكاويهم، قبل أن يشرع في الحديث مع مواطن آخر أراد ذلك.

وبحسب اللقطات المصورة، فقد كان المواطن يتحدث للوالي عن مشروع أقيم بمنطقتهم في المامونية، وراح يطرح شكواه.

ولم يظهر من خلال الفيديو ما قاله المواطن، بسبب رداءة الصوت، غير أن مصور الفيديو التقط كلام الوالي عندما رد على المواطن.

ورصدت الفيديو والي معسكر وهو يخاطب المواطن، حيث قال له أنه عندما يصبح مهندسا يحق له الحديث.

وقد تحصلت “النهار أونلاين” على الرواية الكاملة لما حدث، بين الوالي والمواطن، وبالتفصيل.

وقالت مصادر “النهار أونلاين” إن المواطن اشتكى للوالي من عيوب تقنية في مشروع توصيل قنوات الصرف الصحي.

وتقول المصادر أنه بعدما شرع الوالي في الاستماع للمواطن، بعدما تهيأ له وجود فضيحة في المشروع، اكتشف أن المواطن، يتحدث عن أمور تقنية لا يفقه فيها.

وكان من جملة ما قاله المواطن هو عندما راح يعيب على القائمين على المشروع وضع أنبوب الصرف الصحي في مستوى أعلى من قناة المياه الشروب.

ولأن ما قاله المواطن لم يكن مؤسسا على أي حقيقة علمية، راح الوالي يخاطب المواطن، ويسأله عن مستواه التعليمي بما أنه يشكك في عمل مهندسي المشروع.

ومعروف أن قوات صرف المياه القذرة يتم وضعها في مستوى أعلى من مستوى وضع قنوات المياه الشروب، مع الحرص على وجود مسافة بينهما وتفادي التصاقهما.