شكوى ضد مرقي عقاري بتهمة بيع ممتلكات عقارية محجوزة في حي الفنانين بزرالدة

طالب زبائن المشروع السكني في حي الفنانين بزرالدة من السلطات المعنية، فتح تحقيق في عمليات بيع مساكن وعقارات بحي الفنانين “سيتي تيرة” بزرالدة.

وأودع الزبائن شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالجزائر التي تحوزها “النهار اونلاين” ضد المرقي العقاري” ص.ت” من أجل استرجاع اموالهم.

وجاء في نص الشكوى، أن الزبائن قاموا بشراء فيلات ذات طابقين بحي جنان الثقافة بالمركب السياحي زرالدة من المشتكى منه “ص ت”، حيث اتفق الطرفان على المبلغ الإجمالي للفيلا الواحدة بقيمة 2 مليار و500 مليون سنتيم.

وكان الاتفاق على أن يدفع للمشتكى منه مبلغ 1 مليار سنتيم ومليار و500 مليون سنتيم تدفع للبنك المدخل للخصام، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 470 مليون سنتيم كدفعة أولى في انتظار تحضير الوثائق الرسمية الخاصة بالفيلات.

وجاءت في الشكوى أن المبلغ الأول تم دفع في مكتب المشكى منه وهو مكتب مراقب بالكاميرات وذلك أمام محاسب الشركة التي يمتلكها المعني.

وحسب رسالة الشكوى المودعة لدى وكيل الجمهورية، فإنه ومنذ قرابة الـ8 أشهر والزبائن ينتظرون تقديم الوثائق الخاصة بالفيلات، غير أن المشتكى منه كان في كل مرة يقدم الأعذار.

الزبائن وبعد حصولهم على معلومات تفيد بأن الفيلات الموجودة بذلك الحي محجوزة من طرف البنك، أعربوا للمعني عن رغبتهم في تسجيل شكوى واسترجاع أموالهم، ليقوم المعني بعد ذلك بترسيم شكوى على أساس التعدي على الملكية العقارية.

واكدت الوثيقة، ان الزبائن أجروا أول معاملة مع المعني قبل 7 سنوات، أين كان هو في السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، لكنهم لم يقوموا باقتحام العقارات والفيلات التي كانوا سيشترونها، كما أن البنك هو من أصبح لديه الصفة للتصرف في هذه الفيلات وليس المشتكى منه كون هذه الأملاك العقارية محجوزة.

وطالب الشاكون بإحالة هذه القضية على المحكمة وقبول تأسيسهم كطرف مدني في القضية، كما طالبوا وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي بضرورة التدخل وفتح قضية في الموضوع.