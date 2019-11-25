شكوى من الجيران تطيح بشخص حوّل منزلا إلى وكر شعوذة في حيدرة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق متهم بالشعوذة.

المشتبه به وجهت له تهمة النصب والاحتيال وممارسة مهنة العرافة والنتبؤ بالغيب و تفسير الأحلام.

بدأت القصة بعد تلقي شكوى رفعها ضد المشتبه به جيرانه بمنطقة حيدرة بالعاصمة.

وقال أصحاب الشكوى إن الإزعاج وكثرة الروائح الكريهة التي تنبعث من منزل المشتبه به، قد باتت تشكل مصدر إزعاج لهم.

وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزل المشتبه به، جرت مداهمته وتفتيشه من قبل مصالح الأمن.

وقادت عمية المداهمة والتفتيش إلى حجز “كادنات” وصور خاصة بأشخاص، بعضها ممزقة عليها طلاسم غير مفهومة.

كما ضبط أفراد الشرطة أيضا مجموعة من المواد والأدوات التي كان يستخدمها المشعوذ في ممارسة السحر.