شكيب خليل: “البطالة ارتفعت والقدرة الشرائية تدهورت والحل في القطاع الخاص”

قال وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، إن البطالة ارتفعت والقدرة الشرائية تدهورت منذ سنة 2014 إلى يومنا الحالي.

وأورد خلال حلوله ضيفا على حصة ضيف الإقتصاد، أن الفئة الهشة خسرت الكثير خلال الأربع سنوات الأخيرة، بسبب التضخم، والذي نجم عنه ارتفاع أسعار المنتوجات.

وعن الحلول، دعا شكيب خليل القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاع الخدمات.

مبررا ذلك بـأن القطاع الخاص قادر على تسييرها أحسن من العام، من جهة، وجو التنافسية الذي سيخلقه من جهة أخرى.

كما يرى أنه الطريقة الوحيدة للتقليص في تكلفة الخدمات والمواد والمنتوجات، والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.