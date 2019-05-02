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شكيب خليل: “عملت بشفافية طيلة فترة استوزاري خدمة للمصلحة الوطنية العليا”

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شكيب خليل: “عملت بشفافية طيلة فترة استوزاري خدمة للمصلحة الوطنية العليا”
بقلم نسرين محفوف

قال وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، إنه عمل طيلة فترة استوزاره على إرساء الشفافية في قطاع الطاقة، خدمةللمصلحة الوطنية العليا.

وفي حديثه المتعلق بالضريبة على الارباح الاستثنائية والتحكيمات الدولية، التي تم التعامل بها في الجزائر، أنشأها هو كمبادرة لتعيد التوازن في العقود القديمة.

وبعد الزيادة المستمرة والمذهلة في اسعار النفط ذلك الوقت، وجدت جميع العقو دالتي أبرمت كانت غير عادلة اقتصاديا، لأنها أضرت كثيرا بمصلحة الجزائر.

وأشار أن الشركة الامريكية اناداركو، هي التي كانت الاكثر تضررا، نتيجة تطبيق القانون الجديد، ذلك لان حصتها في الانتاج كانت الاعلى، مقارنة بالشركات الاخرى.

وأوضح أنه حان الوقت لطي صفحات الماضي، والنظر الى الاشياء بطريقة أخرى، داعيا الى توجيه الطاقات الى المستقبل، والتعاون لبناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.


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