شكيب خليل مجددا أمام العدالة يوم 10 ماي

برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 10 ماي الجاري ملف قضية الفساد التي طالت تكرار غاز البترول بأرزيو وهران. المتابع بها وزير الطاقة و المناجم الأسبق شكيب خليل.

وهذا رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك مزيان محمد و فيغولي عبد الحفيظ نائب المدير العام السابق بشركة سونطراك، و متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.

وفي هذا السياق، فإن القضية تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بارزيو بوهران.

كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية.

و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

و للتذكير سبق و ان أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 20 سنة حبسا نافذا لشكيب خليل.

مع إصدار امر بالقبض عليه و أحكاما أخرى متفاوتة ترواحت ما بين البراءة إلى 6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين.

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