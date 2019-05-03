شكيب خليل: هذه هي الشركة التي مكّنتنا من النهوض بمشاريع قطاع الطاقة

قال شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، “إن شركة”باوسام” التي تم إنشاؤها في عهده، مكّنت الجزائر من تنويع شركائها وتقليص الوسطاء

فضلا عن ربح الوقت لاستكمال المشاريع، وكذا تقليص تكلفة المشاريع في ظل المنافسة والشفافية في الإنجاز”.

وأكد شكيب خليل في تسجيل مصور بثّه على صفحته الرسمية عبر الفايسبوك،بأن هذه الشركة التي هي فرع عن سونطراك وسونلغاز،

قد ساهمت في تنظيم والنهوض بمشاريع قطاع الطاقة، سواء ما تعلق بالمناجم أو المحروقات أو تحلية المياه، وذلك من خلال

العروض التي تم فرضها في المناقصات، حيث كانت الشركات تقدم عروضا خاصة بالمنتجات والمواد، فضلا عن عروض تجارية

يتم بعدها دراسة هذه العروض وفتح الأظرفة أمام العامة والإعلام، ليفوز صاحب العرض التجاري الأقل، شريطة ملاءمة العرض الفني للشروط”.

كما مكّنت الشركة التي تم تأسيسها برأس مال زهيد يضيف شكيب خليل، من فتح مجال الإستثمار بقطاع المناجم، الذي أصبح

يوفر أموالا للخزينة العمومية لأول مرة منذ الإستقال، فضلا عن إبرام سونطراك لـ34 عقدا مع شركات المحروقات بين 2000 و2008.