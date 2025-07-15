شكيب عوجان ثالث صفقات مولودية وهران

أعلن نادي مولودية وهران، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب شكيب عوجان لموسمين قادما من نادي ترجي مستغانم ضمن صفقات الميركاتو الصيفي.

وبذلك يصبح عوجان ثالث صفقات “الحمراوة” في الميركاتو الصيفي، بعد كل من أسامة قدور وعبد الرحيم حمرة، في إطار خطة الإدارة لتعزيز التعداد بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة وبالخصوص في وسط الميدان.

في سياق متصل، باشرت تشكيلة مولودية وهران تحضيراتها على أرضية ملحق ملعب ميلود هدفي، حيث جرت الحصة التدريبية الأولى وسط أجواء إيجابية وبمشاركة اللاعبين الجدد.

وأكد الطاقم الفني أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التحاق باقي اللاعبين، ما سيسمح بانطلاق التحضيرات الجادة وفق البرنامج المسطر، تحسبًا لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.

وتواصل إدارة الفريق العمل على إبرام تعاقدات نوعية، بهدف بناء فريق تنافسي يعيد مولودية وهران إلى الواجهة ويُرضي تطلعات الجماهير الحمراوية.