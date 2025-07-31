شكّال يشكو التهميش في شبيبة القبائل ويطالب بتسريحه

يعيش اللاعب بالحاج شكّال عفّاري، وضعية معقدة مع فريقه الحالي شبيبة القبائل الذي ينتهي عقده في 2027، بعدما غاب عن المباريات الرسمية للفريق الأول لـ “الكناري” لأكثر من أربعة أشهر دون مشاركة رسمية، في ظل ما وصفته مصادر مقربة بـ”الشرط التعجيزي” الذي فرضته إدارة النادي مقابل تسريحه، والمقدّر بملياري سنتيم.

ابن وادي مزاب، الذي خطف الأنظار سابقًا مع شباب قسنطينة، وشارك بفعالية في قيادة المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي كأس العرب بالسعودية، حيث سجل هدف الفوز أمام تونس ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، بات حاليًا خارج حسابات الطاقم الفني في الشبيبة، ما أثار تساؤلات حول مستقبله.

ورغم تلقيه عروضًا من أندية بارزة على غرار وفاق سطيف، مولودية وهران وعودة محتملة إلى السياسي، إلا أن الشروط المالية المفروضة تقف عائقًا أمام انتقاله، ما قد يعرقل تطور أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة.

كما طالب اللاعب الموهبة “حسب ذات المصادر” على ضرورة إيجاد حل سريع لوضعيته، إما بإدماجه فعليًا في المشروع الرياضي للشبيبة، أو السماح له بالرحيل لخوض تجربة جديدة تليق بإمكانياته وتعيده إلى واجهة التألق.