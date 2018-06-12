شلـــل فــي حركـــة سيـــر القطـــارات لأكثـــر مـــن 4 ســاعـــات

بسبب احتجاج عمال شركة infrarail ضد قرار إحالة مدير الشركة على التقاعد

العمال أوقفوا إضرابهم بعد تراجع الإدارة عن قرارها

أوقف عمال المؤسسة الوطنية لمنشآت السكة الحديدية بالرويبة «أنفراراي»، حركة الاحتجاج التي شنها صباح أمس، بعد تلقيهم وعودا من طرف الجمعية العامة للشركة حول إعادة النظر في مطالبهم، ممثلة في رفضهم لقرار إحالة المدير العام لشركة infrarail على التقاعد.

وأدى احتجاج عمال مؤسسة الوطنية لمنشآت السكة الحديدية بالرويبة «أنفراراي»، إلى توقف تام لحركة سير القطارات من وإلى العاصمة، حيث خرج العديد من عمال «أنفراراي»، لتنظيم وقفة احتجاجية وسط السكك الحديدية وشل سير القطارات بهدف الضغط على مصالح الإدارة المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتدخل لتجميد هذا القرار، حاملين شعارات «لا تغيير ..لا تغيير» في مدير الشركة، ورافعين لافتات مكتوب عليها «نعم لاستقرار المؤسسة.. لا للمغامرة بها.. نرفض قرار الجمعية العامة.. ونؤيد الاستقرار داخل الشركة..»، حيث دام هذا الاحتجاج أكثر من أربع ساعات، مما دفع بإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى الاستجابة لمطالب العمال بالشركة والتراجع عن قرار إحالة مديرها على التقاعد، حسبما كشفته إدارة مؤسسة «أنفراراي».

من جهة أخرى، أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن أسباب خروج عمال «أنفراراي»، وإغلاق ممرات السكك الحديدية بعد وقوفهم عليها، احتجاجا على قرار الجمعية العامة للشركة التي انعقدت، أمس، ورفضت تجديد العقد للمدير العام للشركة بعد أن مكث 28 سنة في هذا المنصب، بحجة أن المدير بلغ سن التقاعد وفقا للقانون.

وتم الموافقة على هذا القرار بحضور ممثلي العمال والمدير نفسه، وهو ما أثار حفيظة العمال الذين خرجوا في احتجاجات تنديدا لهذا القرار، مما أدى إلى توقف رحلات بالسكك الحديدية لساعات، خاصة بالناحية الشرقية للعاصمة، واعتبر المتحدث أن قرار الإحالة عن التقاعد جاء بناء على قانون العمل ومن طرف الجمعية وليس من طرف إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوقف عمال المؤسسة الوطنية لمنشآت السكة الحديدية بالرويبة «أنفراراي»، حركة الاحتجاج التي شنوها صباح أمس، بعد تلقيهم وعودا من طرف الجمعية العامة للشركة حول إعادة النظر في مطالبهم، ممثلة في رفضهم لقرار إحالة المدير العام للشركة على التقاعد، لتستأنف قطارات الضاحية الشرقية للعاصمة حركتها بعد ساعات من الشلل التام.