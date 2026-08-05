شلفاوي: “المدرب معلول يملك تجربة كبيرة ونطمح للاستفادة من خبرته”

أشاد لاعب شباب بلوزداد ياسر شلفاوي، بمدرب الفريق، التونسي نبيل معلول، مبديا أملهم في تحقيق أهداف الفريق تحت قيادته.

وصرح شلفاوي، في حوار خص به الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “المدرب نبيل معلول، يملك خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية، والعالمية”.

كما أضاف: “المدرب معلول صارم، وجد محب للعمله، لكن لدينا تواصل جيد معه، ونطمح للاستفادة من خبرته”.

وتابع ياسر شلفاوي: “تأقلمت جيدا مع طريقة عمل المدرب نبيل معلول، ونتمنى ننجح معه في تحقيق أهداف الفريق”.