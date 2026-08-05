شلفاوي: “هدفنا التتويج بالألقاب في الموسم الجديد”

كشف لاعب شباب بلوزداد، ياسر شلفاوي، أهداف الفريق في الموسم الجديد، مؤكدا عزمه رفقة بقية زملائه، على التتويج بالألقاب.

وفي حوار للصفحة الرسمية للنادي، أكد شلفاوي: “هدفنا في الموسم الجديد هو اللعب على الألقاب”.

كما أضاف: “فريق بحجم شباب بلوزداد يجبرك على التنافس من أجل التتويج بالألقاب، في كل منافسة نخوضها”.

وتابع ياسر شلفاوي: “نتمنى من أنصار شباب بلوزداد، الوقوف إلى جانبنا في الموسم الجديد، حتى نتمكن من اسعادهم”.