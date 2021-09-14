شلفية أصيلة تبحث عن نصفها الثاني

أنا سارة من الشلف. شابة أبلغ من العمر 38 سنة، لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ارتدي الحجاب الشرعي والحمد لله.

ابتغي تحصيل الحلال مع رجل لا يهمني فيه سوى الصلاح والتقوى، يكون من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد، سنه لا يتجاوز48 سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط، وأعد من يمنحني اسمه أن أكون نعم الزوجة.

الرقم السري : 135568

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