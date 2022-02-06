الرقم السري :

136437

شلفية صادقة تقبلك من أي ولاية في الوطن

من ولاية شلف، نمدّ حبال الوصال مع إنسانة صادقة اتصلت بنا بكل محبة وتقدير لما نقدمه من خدمات. كما تتمنى أن تكمل دربها تحت لواء الحلال، وإلى جانب رجل صالح مقتدر، صاحبة عرضنا هذا في 52 من عمرها. هي متقاعدة من مؤسسة وطنية، مطلقة بدون أولاد، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، يتيمة الوالدين.

تتوق صاحبة هذا الإعلان لبناء أسرة قيّمة، إلى جانب رجل صادق يكون من أي ولاية من الوطن. سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136438

من يسكن قلبي الكبير أكن له الزاد الوفير

عاصمية صادقة ذات همة وشأن، خيرة طيبة، طموحة تألقت بأخلاقها وعفتها، وخطفت الأنظار بتفوقها وصلاح شأنها. في الـ 44 من عمرها، تعمل كإطار تجاري في مؤسسة خاصة. لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل وذات حظوة بين الناس.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا الإرتباط برجل محترم يكون لها خير رفيق وزاد في الدنيا، يصونها ويحسن إليها. من جهتها تعد أن تكون له خير متاع في الدنيا، تريده أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنه أقل من 55 سنة، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. التقوى أكثر خصبة تتمناها هذه العاصمية في شريك حياتها.

الرقم السري :

136439

عاصمية تفتح بيتها وقلبها لصاحب النصيب الطيب

هنائي مرهون بوجودك فأين أجد يا رفيق العمر. عاصمية، قطفت من زهرة عمرها 43 زهرة فواحة، موظفة في مؤسسة عمومية مرموقة، جميلة وبشوشة، مثقفة وذات همة. سبق لها الزواج وكان الطلاق من نصيبها. تريد أن تحقق حلمها في بعث الأمل في حياتها من جديد مع رجل سخي المشاعر كبير القلب. رجل يحتويها ويكون إلى جانبها في محطات أخرى من محطات العمر، تريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري. كل ما تتمناه أن يكون ذو مستوى، سنه ما بين 44و55سنة، تقبله مطلق أو أرمل بدون أولاد. موظف مستقر تقبل أن يحيا معها في بيتها ،و هي جادة ولا تريد أن يكون لها مع غير الجادين تعامل.

طالع أيضا :